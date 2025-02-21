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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, AZ Alkmaar maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.

Sarı kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira AZ Alkmaar maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Lucas Torreira: "Maalesef Avrupa Ligi'ndeki yolculuğumuz sona erdi. Elenmek acı verici. Pazartesi günkü maç için hazırlanma zamanı. Sadık taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Her türlü sonuca göğüs geriyor ve takıma her zaman destek veriyorlar. Sonuna kadar hep birlikteyiz." dedi.

Torreira, 61. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı.

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