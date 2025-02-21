F.Bahçe'yi bekliyoruz

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, erken gol bulup iyi bir hava yakalamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. 1-0 geriye düşünce bazı hamleler yaptığını belirten Buruk, F.Bahçe ile oynanacak derbiye de değinerek şu ifadeleri kullandı: "Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor duruma düşürmekti. 1-0 geriye düştük ama ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölümler vardı. Beraberlik için ataklarım ve bazı oyuncu değişikliklerimiz oldu.

DAVİNSON'U KORUDUM

GÜNAY'IN kurtarışları oldu, başarılı bir maç çıkardı. Pazar günü taktik antrenmanımızı yapıp pazartesi maça çıkacağız. Fenerbahçe maçını kendi sahamızda oynayacağız, seyahat etmiyoruz, yeterli dinlenme süremiz var. Derbide kadromuz daha geniş olacak. Bu bizim için olumlu. Diri, isteyen, derbiyi bekleyen oyuncularımız var. Ligde 6 puan öndeyiz. Bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Davinson'u derbide korumak için çıkarttım çünkü çok deparlı oynadı."