Buruk veda

AVRUPA Ligi play-off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray 2-2 berabere kaldı. İlk maçta Hollanda ekibine deplasmanda 4-1 yenilen temsilcimiz, Avrupa defterini kapattı. Maça iyi başlayan AZ Alkmaar, 5'te Mijnans ile geldi, kaleci Günay izin vermedi. 13'teki karambolde AZ Alkmaar tekrar denedi, Sanchez çizgiden çıkardı. 16'ta Aslan, Sallai'nin şutuyla denedi, Odura çeldi. 43'te ise korkulan oldu, Poku'nun taşıdığı topta Maikuma skoru 1-0 yaptı ve ilk yarının skorunu belirledi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

İKINCI yarıda Günay kurtarışlarına devam etse de 55'te AZ Alkmaar'da sahanın iyi isimlerinden Kasius sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu golün ardından Aslantepe'de geri dönüş umutları sona erdi. 55'te Torreira'nın sağ taraftan yaptığı ortada Osimhen ağları havalandırıp tabelayı değiştirdi: 1-2 70'te bu kez Sallai sahneye çıktı ve Barış Alper'in pasında golü yaparak skoru dengeledi: 2-2

AZ ALKMAAR FOBİSİ

AZ Alkmaar, bu sezon Türk takımlarına karşı başarılı oldu. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen, Galatasaray'la 1-1 berabere kalan AZ Alkmaar, play-off turunda da Galatasaray'ı eledi ve hiç kaybetmedi. AZ, Türk takımlarına karşı bugüne kadar 10 maçta yenilmedi.

OSİMHEN YİNE ATTI

VICTOR Osimhen gollerine devam ediyor. AZ Alkmaar filelerini de sarsan Osimhen, bu sezon Avrupa Ligi'nde 6. golünü attı. Nijeryalı yıldız, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik performansla 7 gole direkt etki etmiş oldu. Öte yandan başarılı futbolcu, lig etabında da AZ ile oynanan maçta gol atmıştı.

GÜNAY YETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanan rövanş mücadelesinde kaleci Günay Güvenç'in performansı dikkatlerden kaçmadı. Günay takımın en iyilerinden oldu. Maçın başından itibaren iyi bir görüntü çizen deneyimli kaleci kurtarışlarıyla öne çıktı. Özellikle ilk yarıda 8 net kurtarış yaparak alkışları toplayan 33 yaşındaki file bekçisi, tribünlerin beğenisini kazandı. Günay, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkarken toplamda ise 9. resmi maçında kaleye geçti. Sarı-kırmızılılar Avrupa'ya elense de tecrübeli eldiven, ikinci yarıda da takımının iyileri arasında yer aldı ve takdir topladı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Sarı-kırmızılılarda sakat ve listede olmayan oyuncular dün akşam takımı yalnız bırakmadı. Morata, Eren, Frankowski, Yunus ve Jakobs, RAMS Park'ta maçı tribünden takip etti

ETKİSİZ MERTENS

CIMBOM'DA maça ilk 11'de başlayan ve ikinci yarının başında kenara gelen Dries Mertens etkisiz bir görüntü çizdi. Belçikalı yıldız beklenen performansı gösteremedi. Mertens isabetli şut dahi çekemeden mücadeleyi bitirdi.

SORUNSUZ ZEMİN

İSTANBUL'DA son iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrası RAMS Park'ın zemini merak konusu olmuştu. Sıkı önlemler alınmasıyla beraber korkulan olmadı ve dün akşamki Galatasaray- AZ Alkmaar maçı sorunsuz geçti.

BERKAN ISLIKLANDI

ASLAN'DA 61. dakikada Lucas Torreira'nın yerine oyuna giren Berkan Kutlu'ya tribünlerden tepki oldu. Tribünlerin bazı bölümlerinde Berkan'ın ıslıklandığı görüldü. Bazı taraftarlar ise 27 yaşındaki futbolcuya destek verdi.

CUESTA SAĞ BEKE

AZ Alkmaar rövanşında Galatasaray, 4'lü bir savunma formasyonuyla sahaya dizildi. Sağ bekte Carlos Cuesta'nın oynaması dikkat çekti. İlk maçta cezalı olan Victor Osimhen, Sanchez ve Torreira ise dünkü maça ilk 11'de başladı.