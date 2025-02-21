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Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:00
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Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray 4-1 kaybettiği ilk maçında ardından evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk Avrupa kupalarından elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirdi.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

"AZ Alkmaar'dan 4 gol yerken üçlü defans ile çıkıyor, maç öncesinde 'ilk 11'im sızdı' diye serzenişte bulunuyorsun ama dün Rize'de ev sahibinden 32 dakika önce resmi sitenden kadronu ve dizilişini duyuruyorsun.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Sezon başından beri oynayacağım dediğin üçlü defans, İcardi ile Osimhen'i birlikte kullanmak ise Arjantinli sezonu kapatmış, aldığın Morata da bir ay sakatlanmış. Bu ısrar niye?

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Ben transfer yapamadım, stoperi de ben alayım" diye başkana giden Hatipoğlu'na kim Cuesta'nın ismini vermiş, scout ekibi mi, oynamayan adamı teknik ekip mi izlemiş yoksa Davinson'un referansı mı yetmiş…

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Okan Buruk, Galatasaray'ın en formsuz ismi. 2025 yılında daha hiç iyi futbol oynamayan takımıyla Hollanda yolculuğundan iki gün önce partileyen teknik adamın, takımına 4 gollü hezimetin faturasını Rize'ye kesmelerini söylemesi ve buna göre kadro kurması gerekiyordu.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Dün ilk yarıda isabetli şutu olmayan G.Saray, Sowe'un topu direkten dönmese soyunma odasına geride gidebilirdi. Mertens-Cuesta çıkmalı, takım dörtlüye dönmeliydi, Buruk en azından bunun için 60'ı beklemedi.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Hazır olmayan Lemina son yarım saatte orta sahayı toparlayan, 2. golde de topu Osimhen'e aşırtan adamdı. G.Saray teknik heyeti yatsın kalksın Osimhen'e, ilk maçında verimli oynayan Frankowski'ye ve son topta Muslera'ya dua etsin.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri! "Galatasaray'ın en formsuz ismi"

Futbolda dün yok. Buruk, inatlarından vazgeçmeli. 3 puanın derbiye yansıması elbette olacak ama takım, armanın da formanın da hakkını vermeli…

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