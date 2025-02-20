Zafer planı hazır

ALATASARAY, bir yandan Avrupa Ligi play-off rövanşında AZ Alkmaar maçını düşünürken öte yandan Fenerbahçe derbisini de hesaba katıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, UEFA listesinde yer almayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Frankowski ve Mario Lemina gibi önemli isimleri 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiye hazırlamaya çalışıyor. Buruk yoğun mesaiyle planlarını yapıyor

LEMİNA İLK 11'E

ÇAYKUR Rizespor maçında asist yapan iki yıldız; Mario Lemina ve Frankowski'nin performansından çok memnun olan teknik heyet; Fenerbahçe derbisinde iki ismi ilk 11'de görevlendirecek. Aynı şekilde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Eren Elmalı'nın da derbide oynaması bekleniyor. Ahmed Kutucu da Okan Buruk'un favori isimlerinden.