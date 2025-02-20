TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği genç yıldızı duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı.
2025/26 sezonu öncesi kadrosuna birçok takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın önceliklerinden biriyse sağ bek transferi...
Ara transfer döneminde Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kiralayan sarı-kırmızılıların, sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Elias Jelert ile yollarını ayırması bekleniyor.
Yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirecek olan Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SAĞ BEKE JUANLU
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen Juanlu'yu istediğini yazdı.
Mundo Deportivo kaynaklı haberde, Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bek için La Liga ekibine teklif yaptığı yazıldı.
3 TAKIM DAHA TEKLİF YAPTI
Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Brighton, Everton ve Leipzig'in de İspanyol sağ bek için teklif yaptığı belirtildi.
REAL MADRID DE TAKİPTE
Öte yandan Real Madrid'in de genç oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.
SEVILLA BIRAKMAK İSTEMİYOR
Sevilla'nın ise genç futbolcunun sözleşmesini uzatmayı amaçladığı ve İspanyol ekibinin geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan kulüp efsanesi Jesus Navas'ın 16 numaralı formasını Juanlu'ya vermek istediği kaydedildi.
Tam adı Juan Luis Sanchez Velasco olan Juanlu, bu sezon Sevilla formasıyla 22 maça çıkarken, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Juanlu'nun La Liga ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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