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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray, zaman kaybetmeden gelecek sezon için çalışmalarına başladı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği genç yıldızı duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 11:43
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'ta sona eren ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Cimbom, kış transfer döneminde tam 7 ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminin bitmesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon için çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

2025/26 sezonu öncesi kadrosuna birçok takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın önceliklerinden biriyse sağ bek transferi...

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Ara transfer döneminde Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kiralayan sarı-kırmızılıların, sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Elias Jelert ile yollarını ayırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirecek olan Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

SAĞ BEKE JUANLU

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen Juanlu'yu istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Mundo Deportivo kaynaklı haberde, Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bek için La Liga ekibine teklif yaptığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

3 TAKIM DAHA TEKLİF YAPTI

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Brighton, Everton ve Leipzig'in de İspanyol sağ bek için teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

REAL MADRID DE TAKİPTE

Öte yandan Real Madrid'in de genç oyuncuyu takip ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

SEVILLA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sevilla'nın ise genç futbolcunun sözleşmesini uzatmayı amaçladığı ve İspanyol ekibinin geçtiğimiz aylarda futbolu bırakan kulüp efsanesi Jesus Navas'ın 16 numaralı formasını Juanlu'ya vermek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Tam adı Juan Luis Sanchez Velasco olan Juanlu, bu sezon Sevilla formasıyla 22 maça çıkarken, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Juanlu'nun La Liga ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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