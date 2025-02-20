TRANSFER HABERİ - İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası! Resmi teklif yapıldı

Ara transfer döneminde Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi kiralayan sarı-kırmızılıların, sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Elias Jelert ile yollarını ayırması bekleniyor.

Yaz transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirecek olan Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.