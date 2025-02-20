Galatasaray'da Okan Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim aldığımız bilgiye göre kar birazdan duracak. Maç içinde daha temiz olacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra maçın şartlarına uymamız gerekiyor.

Maça çok agresif başlamamız gerekiyor. İlk 45 dakika çok önemli, skor bulmamız gerekiyor. Rakibe nerede oynadıklarını göstermemiz gerekiyor. 90 dakikalık bir maç, her dakikası önemli. Maçın başında atacağımız bir gol çok önemli. İnanıyoruz oyuncularımızla birlikte. İnşallah maç şansı da yanımızda olur.

Rakibin her hareketi oyuncular için motivasyon. Takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Avrupa listesi bizim için zor oldu. 3 oyuncu ekleyebildik sadece. Kulübeden gelecek oyuncu sayımız biraz az ama ilk düşüncemiz 3-0'ı yakalamak. Önce birinci golü atmamız gerekiyor bunun için de. Buradaki Avrupa Ligi maçlarımızda hep 3 golü bulduk. İyi bir takım tabii ki ve hafta sonu maç oynamadılar. Hollanda takımlarının ne kadar iyi olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük. Biz kendi yeteneğimizi ortaya koymalıyız. Koymazsanız kime karşı oynarsanız oynayın başarılı olamıyorsunuz.