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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Trendyol Süper Lig'in bu sezonki bomba transferi Victor Osimhen, Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın yıldız oyuncunun transferi için flaş bir hamle yapmaya karar verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın oyuncuyla ilgili flaş bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Takvim'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız golcü için sezonun kalan maçlarına gözlemci göndereceği ve performansını detaylı bir şekilde takip ettireceği belirlendi.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

RAPOR SUNACAK

Bu gözlemcinin Osimhen'in saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki davranışlarını da yakından izleyeceği ve İngiliz ekibine olumlu ve olumsuz yönleri hakkında rapor sunacağı da gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Öte yandan menajerini değiştiren yıldız futbolcunun kariyerine Napoli'de devam etmesi beklenmiyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

MAÇ BAŞINA 1 GOL

Manchester United dışında Juventus ve PSG'nin de transferi girişimlerde bulunduğu golcü futbolcunun kontratında 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor söz konusu karşılaşmalarda kaydettiği 19 gol, 5 asistlik performansıyla maç başına 1 gol katısında bulundu.

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