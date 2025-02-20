GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın oyuncuyla ilgili flaş bir girişimde bulunduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız golcü için sezonun kalan maçlarına gözlemci göndereceği ve performansını detaylı bir şekilde takip ettireceği belirlendi.