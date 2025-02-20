GALATASARAY HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen hamlesi! Sezon sonuna kadar...
Trendyol Süper Lig'in bu sezonki bomba transferi Victor Osimhen, Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Manchester United'ın yıldız oyuncunun transferi için flaş bir hamle yapmaya karar verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Öte yandan menajerini değiştiren yıldız futbolcunun kariyerine Napoli'de devam etmesi beklenmiyor.
MAÇ BAŞINA 1 GOL
Manchester United dışında Juventus ve PSG'nin de transferi girişimlerde bulunduğu golcü futbolcunun kontratında 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor söz konusu karşılaşmalarda kaydettiği 19 gol, 5 asistlik performansıyla maç başına 1 gol katısında bulundu.
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