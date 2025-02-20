Altın anahtar Osimhen

16 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Victor Osimhen oldu. Osimhen, kaydettiği 14 golle Galatasaray'ın hanesine 16 puan yazdırdı ve alkışları kaptı.

AVRUPA'DA MÜTHİŞ KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a ciddi katkılar verdi. Nijeryalı forvet, Avrupa Ligi'nde 6 kez sahaya çıkarken 5 gol 1 asistle 6 gole direkt etki etti. Osimhen böylece Avrupa'da oynadığı her maçta katkı vermiş oldu.

24 MAÇTA 24 GOLE ETKİ

Sezonun flaş transferi Victor Osimhen, 24 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu 24 maçta 24 gole direkt etki etti. Dünyaca ünlü forvet 19 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

HAVA TOPLARININ YILDIZ İSMİ

Victor Osimhen bu sezon Süper Lig'de tam 5 kez kafa golü atarak öne çıktı. Osimhen ligde en fazla kafa golü atan üçüncü futbolcu olmayı başardı. Nijeryalı yıldız hava toplarına hakim bir görüntü çizerken Çaykur Rize önünde iki golünü de kafayla attı.

KRALLIĞI İSTİYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında iddialı isimlerden biri olan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 18 maçta 14 gol attı. 4 kez de asist yapan Osimhen böylece 18 lig maçında 18 gole direkt etki etti.

ASLAN'IN KAHRAMANI

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray'ın ligde en son oynadığı Çaykur Rizespor maçında Victor Osimhen öne çıktı. Başarılı yıldız, 2-1'lik galibiyette 2 golü de atarak adından söz ettirdi.