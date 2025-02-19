Oyuna gelmeyeceğim

Galatasaray'da Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı dün gerçekleşti. RAMS Park'taki toplantıda Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı. Özbek, "Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim" dedi.

ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ

TFF'de gelen davet mektubuna değinen Özbek, "TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Şimdi mi belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan" yorumunda bulundu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Şampiyonluk iddialarını yineleyen Başkan Dursun Özbek: "Yüksek sesle tekrarlıyorum; Galatasaray tüm bu olanlara rağmen sahada kazanacak ve şampiyon olacağız. Kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GİDEREK AHLAKSIZLAŞAN

Dursun Özbek, "Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, farkındayım" diye vurguladı.

HUZURU EN ÇOK İSTEYEN KULÜBÜZ

Futbol ortamının zor bir dönemden geçtiğini aktaran başkan Dursun Özbek, şunları söyledi: "Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli dönemden geçiyoruz. Derbi sanki ilk defa oynanıyor, ilk yarıda derbi oynanmamış, o zaman kardeşlik, itidal çağrısına ihtiyaç duyulmamış. Galatasaray'ın sahasında oynanacağı zaman memleketin huzuru gündeme geliyor. Galatasaray olarak hem memleketimizin huzuru hem Türk futbolundaki huzuru en çok isteyen biziz. Yapılmak istenen art niyetli davranışı tasvip etmiyorum."

ASLANTEPE PROJESİ PAYLAŞILDI

Toplantıda Aslantepe projesini detaylıca tanıtan Dursun Özbek: "Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı" dedi.

KEMERBURGAZ BEĞENİ TOPLADI

Özbek, "15 bin metrekareye modern, Avrupa ve Türkiye'deki kulüplerle yarışacak, bir çoğunun üstünde bir tesis kazandırdık. Okan Hoca ile konuştum, 'Artık yazın hazırlık dönemindeki kampa gitmeyiz, burada kampı sürdürürüz. Futbolcularımız da cumartesi günü Rize'ye gitmeden evvel son idmanı orada yaptı, konakladı, yediler içtiler. Futbolcular artık Florya'ya gitmek istemiyor' dedi" bilgilerini sundu.

ZERRE SAMİMİ DEĞİLLER

TFF'nin davetini kabul etmeyen Dursun Özbek, "Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Rize maçımıza 1 saat kala, TFF toplantıyı duyurdu. Daha bizden cevap almadan duyurdu. Amaçları başkaydı. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bir parçası olmayacağım" dedi.

KULÜBÜ TEMSİL EDEMEZ

TFF'nin davetiyle ilgili bir hatırlatma yapan Dursun Özbek, "Göstermelik dostluklara ihtiyacımız yok. Fenerbahçe Başkanı ve ben, hak mahrumiyetindeyiz şu anda, 28 Şubat'ta bitiyor. TFF yönetmeliğine göre, eğer bir başkan veya yönetici hak mahrumiyeti aldıysa futbolla ilgili hiçbir konuda kulübü temsil edemez. Maçlara dahi gelemezsiniz" bilgisini paylaştı.