GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper, memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.

Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti.