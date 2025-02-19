GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz performansı nedeniyle eleştiri almıştı. Milli futbolcunun kötü performansının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Çaykur Rizespor'un 54. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rize'yi deplasmanda 2-1'le geçerken Barış Alper Yılmaz da sınıfta kalan futbolculardan biriydi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı aşamadı.
Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper, memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.
Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti.
Habertürk'ün haberine göre, hemşehrilerinden beklemediği bir tepki gören milli futbolcu oyuna konsantre olmakta da zorlandı.
Kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkaran 24 yaşındaki futbolcu girdiği 20 ikili mücadelenin sadece 6'sını kazanabildi.
Rize'nin plaka kodunu forma numarası olarak taşıyan Barış'ın memleketinde gördüğü tepki nedeniyle üzgün olduğu öğrenildi.
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