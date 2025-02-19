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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz performansı nedeniyle eleştiri almıştı. Milli futbolcunun kötü performansının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 14:43
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GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Çaykur Rizespor'un 54. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rize'yi deplasmanda 2-1'le geçerken Barış Alper Yılmaz da sınıfta kalan futbolculardan biriydi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı aşamadı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper, memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Habertürk'ün haberine göre, hemşehrilerinden beklemediği bir tepki gören milli futbolcu oyuna konsantre olmakta da zorlandı.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkaran 24 yaşındaki futbolcu girdiği 20 ikili mücadelenin sadece 6'sını kazanabildi.

GALATASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz memleketinde şoku yaşadı! Rizespor maçı oynanırken...

Rize'nin plaka kodunu forma numarası olarak taşıyan Barış'ın memleketinde gördüğü tepki nedeniyle üzgün olduğu öğrenildi.

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