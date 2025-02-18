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Şampiyon Galatasaray
Son yıllarda Türk futboluna damgasını vuran G.Saray, taraftar sayını da arttırmayı başarıyor. Özellikle yeni neslin gelen başarılar ve oyuncularla birlikte G.Saray'ı seçmesi, taraftar sayısındaki farkın açılmasında etkili oldu. Yapılan bir araştırmaya göre taraftar oranını yüzde 35'ten 36'ya çıkartan sarı- kırmızılılar, ilk sıradaki yerini korudu. F.Bahçe'nin taraftar oranı geçmiş yıllardaki gibi yüzde 30'da kalırken, Beşiktaş'ın oranı da yüzde 20'den 22'ye çıktı. Trabzonspor'un taraftar oranı yüzde 4'te kalırken diğer takım taraftarlarının oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.
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