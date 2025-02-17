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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için dikkat çeken sözler!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmayı sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:51
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu karşılaşmayı sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi. İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız.

Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz.

Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum.

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