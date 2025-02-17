Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında kritik maçta Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Cimbom, Rize'de oynanan mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılacak dev derbi öncesi hata yapmak istemiyor.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Mosci, Højer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 46. RANDEVU

Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelen Rizespor ile Galatasaray 46. defa rakipler. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 31'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Cimbom 111 gol kaydederken, Rize temsilcisi ise 47 defa fileleri havalandırarak cevap verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstleniyor.