ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ÜCRETSİZ | Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı yayın bilgileri!

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Cimbom, güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Rövanş maçı öncesi moral arayan sarı-kırmızılılar, ligde namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 60 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray'da yeni transferler Lemina, Frankowski ve Eren Elmalı'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Rizespor ise 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Son 2 lig maçını da kaybeden ev sahibi takım, taraftarı önünde kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Haftanın kapanış maçında sahne alacak Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın muhtemel 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerin süre alıp almayacağı merak edilirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un tercih etmesi beklenilen isimler ise şöyle:

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Hojer, Taha, P'Kolaou, Berkay, Ghezzal, Akintola, Mithat, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen

SOWE İLE OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Ali Sowe ile Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. Bu sezon 22 lig maçında süre alan Sowe, 10 defa fileleri havalandırırken asist katkısında bulunamadı. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ise Galatasaray formasıyla 17 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 4 golün de pasını verdi.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan, ancak Adana Demirspor maçı yarıda kaldığı için süre alamayan yeni transferlerin Rizespor maçında forma giymeleri bekleniyor. Transferin son günlerinde gelen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor. Wolverhampton'dan transfer edilen Mario Lemina'nın ise oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da 4 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Jakobs, Yunus ve Morata ile sezonu kapatan Mauro Icardi Rize'ye götürülmedi.

CEZALI OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Adana Demirspor maçında sarı kart cezası bulunan ve forma giyemeyen Muslera, Torreira, Abdulkerim ve Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durunda Rizespor karşısında süre alabilecek. Yarıda kalan mücadelede kart cezaları biten isimlerin, Rize deplasmasmanında ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor.

AHMED KUTUCU SINIRDA

Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Çaykur Rizespor maçında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Kutucu, 25. haftada oynanacak kritik mücadele forma giyemeyecek.

GALATASARAY 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon beklenmedik golleri kalesinde gören Galatasaray, son 3 lig maçındaki istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig'de son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılar, Gaziantep FK ve Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesini bildi. Yarıda kalan Adana Demirspor maçında da kalesinde gol görmeyen Cimbom, Rizespor deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmek istiyor.

İLHAN PALUT OKAN BURUK'U YENEMİYOR

İlhan Palut ile Okan Buruk, teknik direktör kariyerleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Buruk Galatasaray ve Başakşehir'i çalıştırırken, Palut ise Göztepe ve Konyaspor'da antrenörlük yapıyordu. İki teknik direktör arasında oynanılan bu karşılaşmalarda Okan Buruk 5 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.

RİZESPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 46. RANDEVU

Süper Lig'de 45 kez karşı karşıya gelen Rizespor ile Galatasaray 46. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 31'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Cimbom 111 gol kaydederken, Rize temsilcisi ise 47 defa fileleri havalandırarak cevap verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer'a, AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.