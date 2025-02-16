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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 17:03
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu.

KAFİLEDE 3 EKSİK

Alvaro Morata ve Ismail Jakobs sakatlıklarından ötürü kadroya alınmazken Yunus Akgün'ün AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçları için dinlendirilmesi sebebiyle kadroya alınmadığı iddia edildi.

Yunus Akgün'ün ayrıca derbi öncesinde sarı kart sınırında olduğu biliniyor.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Yeni transferlerden Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina listeye dahil edildiler.

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