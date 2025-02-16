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Haberler Galatasaray Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça odaklanan sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 11:35
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Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off etabının ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray'da rota lige çevrildi.

Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçı için çalışmalarını sürdürse de teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da da son 16 turuna kalmak için planlarını yapıyor.

Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Sakat oyuncuların sayısındaki artış nedeniyle bir süredir eksik kadrolarla maça çıkan Cimbom'a yeni bir müjde geldi.

Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemiyordu.

Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!

Sabah'ın haberine göre milli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniliyor.

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