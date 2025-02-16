Galatasaray'da o yıldız AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olacak!
Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maça odaklanan sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemiyordu.
Sabah'ın haberine göre milli futbolcunun Çaykur Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniliyor.
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