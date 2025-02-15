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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den AZ Alkmaar maçı öncesi gözdağı!

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den AZ Alkmaar maçı öncesi gözdağı!

Aslan'ın Nijeryalı golcüsü, AZ Alkmaar'ı gözüne kestirdi. Galatasaray'ın yaşadığı hezimet sonrasında Osimhen takıma seslendi ve "İstanbul'daki rövanş farklı olacak. Onlara G.Saray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. AZ Alkmaar'ı bana bırakın" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

Galatasaray, birçok eksikle gittiği Hollanda'dan hezimetle döndü ve taraftarını kahretti.

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, rakibini haftaya Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, taraftarın desteğiyle bu maçta turu geçmek istiyor. Ancak o oyuncuların içinde biri var ki; Alkmaar'a kafayı taktı.

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

O isim; Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada; "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak.

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

Taraftarımızın da desteğiyle onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de gollerimi atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen taraf biz olacağız.

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarına mesaj! AZ Alkmaar maçında...

Bundan eminim. Herkes moralini yüksek tutsun. Önce Rize'yi yeneceğiz ardından da AZ Alkmaar'ı eleyeceğiz" diyerek kendine ve takımına olan güvenini dile getirdi. Osimhen'in bu hali teknik heyeti sevindirdi.

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