GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den AZ Alkmaar maçı öncesi gözdağı!
Aslan'ın Nijeryalı golcüsü, AZ Alkmaar'ı gözüne kestirdi. Galatasaray'ın yaşadığı hezimet sonrasında Osimhen takıma seslendi ve "İstanbul'daki rövanş farklı olacak. Onlara G.Saray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. AZ Alkmaar'ı bana bırakın" dedi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
O isim; Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada; "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak.
Taraftarımızın da desteğiyle onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de gollerimi atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen taraf biz olacağız.
Bundan eminim. Herkes moralini yüksek tutsun. Önce Rize'yi yeneceğiz ardından da AZ Alkmaar'ı eleyeceğiz" diyerek kendine ve takımına olan güvenini dile getirdi. Osimhen'in bu hali teknik heyeti sevindirdi.
DİĞER