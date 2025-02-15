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Haberler Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki skandal penaltı kararının ardından MHK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için düşündüğü hakemleri tekrar gözden geçirdi. Bu hafta dinlendirilen Mehmet Türkmen, dev mücadele için ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:12
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

MHK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala maça hakem olarak atamayı düşündüğü Halil Umut Meler ile ilgili ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

"DEHŞETİN HAKEMİ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge-Atalanta maçı 1-1 eşitlik ile sürerken 90+5'te verdiği tartışmalı penaltı kararı ile skoru 2-1 Club Brugge lehine getiren Meler ile ilgili Çizme basınında "Dehşetin hakemi Meler" başlığı atıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

Öte yandan Fenerbahçe'nin dev derbi için yabancı hakem talebi varken Galatasaray'ın bu talebe sıcak bakmadığı biliniyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

O HAKEM ÖN PLANDA

TFF, iki takımdan ortak bir karar çıkmayınca derbiyi yerli bir isme emanet etmeyi planlıyor. Listede ön planda olan isim ise Mehmet Türkmen.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında herhangi bir maç için görevlendirilmeyen Türkmen'in derbi için dinlendirildiği de iddialar arasında.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

Akşam'da yer alan habere göre; en son 31 Ocak'ta oynanan Eyüpspor-Sivasspor maçında görev alan Atilla Karaoğlan'ın da ismi derbi için yüksek sesle dile getiriliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı

MOURINHO ÖVMÜŞTÜ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalan Mehmet Türkmen için Jose Mourinho, mücadele sonrası yaptığı açıklamalarda, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve hakemi tebrik ettim. Bence hakem yönetimi tutarlıydı." ifadelerine yer vermişti.

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