Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş hakem iddiası! MHK'nın kafası karıştı
Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki skandal penaltı kararının ardından MHK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için düşündüğü hakemleri tekrar gözden geçirdi. Bu hafta dinlendirilen Mehmet Türkmen, dev mücadele için ön plana çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 10:12
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O HAKEM ÖN PLANDA
TFF, iki takımdan ortak bir karar çıkmayınca derbiyi yerli bir isme emanet etmeyi planlıyor. Listede ön planda olan isim ise Mehmet Türkmen.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında herhangi bir maç için görevlendirilmeyen Türkmen'in derbi için dinlendirildiği de iddialar arasında.
Akşam'da yer alan habere göre; en son 31 Ocak'ta oynanan Eyüpspor-Sivasspor maçında görev alan Atilla Karaoğlan'ın da ismi derbi için yüksek sesle dile getiriliyor.
MOURINHO ÖVMÜŞTÜ
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalan Mehmet Türkmen için Jose Mourinho, mücadele sonrası yaptığı açıklamalarda, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve hakemi tebrik ettim. Bence hakem yönetimi tutarlıydı." ifadelerine yer vermişti.
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