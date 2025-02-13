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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaleci yerine gündemine aldığı ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 09:58
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ara transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Hızlı bir kış transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, tam 7 isimle sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Aslan, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Yaptığı takviyelerle gündem olan Galatasaray'da yönetim, zaman kaybetmeden yeni sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

2025/26 sezonu öncesi de hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, kaleci takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve kazanılan başarılarda büyük rol oynayan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli eldiven, ülkesi Uruguay'a dönmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı ikas Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile de anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

MUSLERA'NIN YERİNE TZOLAKIS

Yunan basını, Galatasaray'ın Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Sportime'da yer alan haberde, Yunan file bekçisinin sarı-kırmızılıların kaleci listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

FENERBAHÇE MAÇINDA DEVLEŞMİŞTİ

Tzolakis, 2023/24 sezonunda Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltılarla elediği çeyek final eşleşmesinde yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla takımını yarı finale taşımıştı. Olympiakos geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Konstantinos Tzolakis bu sezon Olympiakos formasıyla 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

22 yaşındaki eldiven kalesinde 18 gol görürken, 16 maçta da kalesini gole kapattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

Tzolakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu

1.93 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.

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