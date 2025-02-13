TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Fenerbahçe maçına damga vurmuştu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kaleci yerine gündemine aldığı ismi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yaptığı takviyelerle gündem olan Galatasaray'da yönetim, zaman kaybetmeden yeni sezon için kolları sıvadı.
2025/26 sezonu öncesi de hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, kaleci takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan ve kazanılan başarılarda büyük rol oynayan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli eldiven, ülkesi Uruguay'a dönmeyi planlıyor.
Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı ikas Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile de anılan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MUSLERA'NIN YERİNE TZOLAKIS
Yunan basını, Galatasaray'ın Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiğini yazdı.
Sportime'da yer alan haberde, Yunan file bekçisinin sarı-kırmızılıların kaleci listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA DEVLEŞMİŞTİ
Tzolakis, 2023/24 sezonunda Olympiakos'un Fenerbahçe'yi penaltılarla elediği çeyek final eşleşmesinde yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla takımını yarı finale taşımıştı. Olympiakos geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlamıştı.
Konstantinos Tzolakis bu sezon Olympiakos formasıyla 30 maça çıktı.
22 yaşındaki eldiven kalesinde 18 gol görürken, 16 maçta da kalesini gole kapattı.
Tzolakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.93 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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