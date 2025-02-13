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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takıma gelmesini istediği ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız ismi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 15:26
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, 11 Şubat Salı günü sona eren kış transfer dönemine damga vurdu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Sarı-kırmızılılar, tam 7 ismi renklerine bağlayarak adeta gövde gösterisi yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Galatasaray, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay ile resmi sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Sarı-kırmızılılarda son yıllarda gündeme gelen isimlerden birisi de Rangers forması giyen Ianis Hagi olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rumen futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

"DAHA ÖNCE ONUNLA İLGİLENDİK"

İskoç basınına konuşan Buruk, Hagi transferiyle ilgili, "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers formasıyla 19 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Rumen orta saha oyuncusu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."

Hagi'nin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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