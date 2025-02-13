GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan transfer itirafı! "Onunla ilgilenmiştik ama..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takıma gelmesini istediği ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız ismi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılarda son yıllarda gündeme gelen isimlerden birisi de Rangers forması giyen Ianis Hagi olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rumen futbolcunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"DAHA ÖNCE ONUNLA İLGİLENDİK"
İskoç basınına konuşan Buruk, Hagi transferiyle ilgili, "Daha önceki bir transfer döneminde onunla ilgilenmiştik. Çok iyi bir oyuncu. Ne yazık ki geçmişte sakatlık yaşadı. Ama şimdi durumu iyi. Onu Galatasaray'dayken çocukken hatırlıyorum. Her yerdeydi. Antrenmanları oturup izliyordu. Son iki yıldır Ianis'i sürekli takip ediyorum. Şu anda formda. İyi bir futbolcu, potansiyeli var. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da oynar" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers formasıyla 19 maça çıktı.
Rumen orta saha oyuncusu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Hagi'nin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro.
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