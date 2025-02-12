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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turundaki ilk maçında AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'dan avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını aralamak istiyor. Önemli eksikleri bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:03
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Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak.Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonunda bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı uygulanıyor. Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla Yunanistan'ın PAOK, Letonya'nın RFS, İsveç'in Elfsborg, İngiltere'nin Tottenham, Hollanda'nın AZ Alkmaar, İsveç'in Malmö, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve Hollanda'nın Ajax takımlarıyla karşılaştı.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Avrupa Ligi'ne iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlike ayrılan Galatasaray, lig etabındaki tek yenilgisini son maçta aldı. İlk 8'de yer alma şansını son 2 maçta aldığı sonuçlarla kaçıran Galatasaray, normal sezonu 14. sırada tamamladı.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak. Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor. AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

LİG ETABININ EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

JELERT

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

CUESTA

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

BERKAN

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

KAAN

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

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