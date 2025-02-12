Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i

AZ Alkmaar ise lig etabındaki 8 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi, topladığı 11 puanla 19. olarak son 16 play-off turuna yükseldi. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında yine Hollanda'da yapılan müsabaka 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.