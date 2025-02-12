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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Uruguaylı kalecinini yerini Berke Özer'e emanet etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ikas Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleciyle yeni sezon için anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Sezonu zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde 7 transfer gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Cimbom, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Galatasaray yönetimi zaman kaybetmeden yeni sezon için de çalışmalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Sarı-kırmızılıların 2025/26 sezonu için önceliklerinden biriyse kaleci transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyalleri veren Uruguaylı eldivenin ülkesine dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Aslan, tecrübeli kalecinin alternatifini Süper Lig'de buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

MUSLERA YERİNE BERKE

Galatasaray kaleyi Berke Özer'e emanet etmenin hesapları içinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Eyüpspor'da forma giyen 24 yaşındaki eldiven de parçalı formanın hayalini kurduğunun sinyallerini veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

Eyüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.91 boyundaki kaleci ile el sıkışıldığı öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Adı ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılan Berke Özer, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

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