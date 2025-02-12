GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Berke Özer'de işlem tamam! Haziranda imzayı atacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Uruguaylı kalecinini yerini Berke Özer'e emanet etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ikas Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleciyle yeni sezon için anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray yönetimi zaman kaybetmeden yeni sezon için de çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılıların 2025/26 sezonu için önceliklerinden biriyse kaleci transferi...
Galatasaray, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyalleri veren Uruguaylı eldivenin ülkesine dönmesi bekleniyor.
Aslan, tecrübeli kalecinin alternatifini Süper Lig'de buldu.
MUSLERA YERİNE BERKE
Galatasaray kaleyi Berke Özer'e emanet etmenin hesapları içinde.
Eyüpspor'da forma giyen 24 yaşındaki eldiven de parçalı formanın hayalini kurduğunun sinyallerini veriyor.
Eyüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.91 boyundaki kaleci ile el sıkışıldığı öne sürülüyor.
FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI
Adı ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılan Berke Özer, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.
25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıllar önce Galatasaray ile ilgili yaptığı olumsuz paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirtmiş ve her takımın formasını giyebileceğini söylemişti.
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