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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına girmeyi başaran deneyimli kalecinin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:13
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TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve son 14 yılda kazanılan başarılarda büyük rol oynayan Fernando Muslera, Galatasaray'da veda etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Tecrübeli eldiven TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali vermişti.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

"NACIONAL VE PENAROL İLE GÖRÜŞTÜM"

Muslera, "Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers. Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor. Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım, olmak isterim."

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

"Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

PENAROL YOLCUSU

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Fernando Muslera ülkesinin köklü kulüplerinden Penarol'e transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Tecrübeli file bekçisiyle irtibata geçen Uruguay ekibi, teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Muslera da ailesinden dolayı bu teklife sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

2011'de Galatasaray'a Lazio'dan gelen ve sarı-kırmızılı takımın en fazla forma giyen ismi olan Nando, birçok başarıda da pay sahibiydi.

TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre aldı.

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