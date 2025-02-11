TRANSFER HABERİ - Muslera Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına girmeyi başaran deneyimli kalecinin yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"
"Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.
PENAROL YOLCUSU
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Fernando Muslera ülkesinin köklü kulüplerinden Penarol'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli file bekçisiyle irtibata geçen Uruguay ekibi, teklifini yaptı.
Muslera da ailesinden dolayı bu teklife sıcak bakıyor.
2011'de Galatasaray'a Lazio'dan gelen ve sarı-kırmızılı takımın en fazla forma giyen ismi olan Nando, birçok başarıda da pay sahibiydi.
Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre aldı.
Tecrübeli file bekçisi kalesinde 39 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapattı.
38 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeriyse 1 milyon Euro.
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