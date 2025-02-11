TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Galatasaray, Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalarken, Frankowski sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Şu ana kadar 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.