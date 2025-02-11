TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son gününde çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan bir atak daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:43 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:43
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Cimbom, İkas Eyüpspor forması giyen milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılar Ahmed'in ardından hücum hattına bir takviye daha yaparak dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'yı transfer etti.
Aslan, Milan forması giyen İspanyol yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Orta saha takviyesi de yapan Aslan Wolverhampton forması giyen eski yıldızı Mario Lemina'yı transfer etti.
Sarı-kırmızılılar Gabonlu orta saha oyuncusuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Savunma hattını da güçlendiren Aslan, stopere Carlos Cuesta, ve üçlü savunmanın sağında oynayan Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağladı.
Galatasaray, Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalarken, Frankowski sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Şu ana kadar 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.
ŞİMDİ GÖZLER YUSUF'TA
Takvim'in haberine göre, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımın gün içerisinde Akdeniz ekibiyle görüşüp transfer hakkında bilgi alacağı belirlendi.
Eren Elmalı'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Rangers formasını giyen bir başka milli futbolcu Rıdvan Yılmaz konusunda ise sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı.
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