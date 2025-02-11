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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferin son gününde çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan bir atak daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:43 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:43
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları son günde de devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde 5 ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Galatasaray ilk olarak Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Cimbom, İkas Eyüpspor forması giyen milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar Ahmed'in ardından hücum hattına bir takviye daha yaparak dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'yı transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Aslan, Milan forması giyen İspanyol yıldızı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Orta saha takviyesi de yapan Aslan Wolverhampton forması giyen eski yıldızı Mario Lemina'yı transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar Gabonlu orta saha oyuncusuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Savunma hattını da güçlendiren Aslan, stopere Carlos Cuesta, ve üçlü savunmanın sağında oynayan Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Galatasaray, Cuesta ile 3.5 yıllık sözleşme imzalarken, Frankowski sezon sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Şu ana kadar 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

ŞİMDİ GÖZLER YUSUF'TA

Takvim'in haberine göre, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Alanyaspor'un sol beki Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılı takımın gün içerisinde Akdeniz ekibiyle görüşüp transfer hakkında bilgi alacağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Süper Lig'in yıldızı Aslan olacak

Eren Elmalı'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Rangers formasını giyen bir başka milli futbolcu Rıdvan Yılmaz konusunda ise sakatlık problemleri nedeniyle geri adım atmıştı.

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