GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kritik viraja gelirken yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den gelen haberle sarsıldı. İşte Yunus'un sahalara döneceği tarih... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:54 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:56
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Yunus, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Boluspor (kupa) maçlarında dizindeki sakatlık yüzünden görev yapamamıştı.
AZ ALKMAAR MESAİSİ BAŞLIYOR
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un tatil edilen Adana Demirspor maçından sonra bir gün izin verdiği sarı-kırmızılı takım, AZ Alkmaar'la perşembe gecesi Hollanda'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Cim-Bom zorlu müsabaka için yarın Hollanda'ya giderek kampa girecek.
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