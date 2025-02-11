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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kritik viraja gelirken yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den gelen haberle sarsıldı. İşte Yunus'un sahalara döneceği tarih... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:54 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:56
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GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Bu sezon Galatasaray'da kilit rol oynayan oyunculardan biri olan Yunus Akgün, sakatlığından dolayı bir süredir sahalardan uzak.

GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

İKİ MAÇ DAHA KAÇIRACAK

Cimbom'da Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor maçlarını da kaçıracak.

GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

F.BAHÇE DERBİSİNDE...

Milliyet'in haberine göre tedavisine devam edilen genç futbolcunun, AZ Alkmaar'la İstanbul'da oynanacak rövanş maçına yetişme şansının bulunduğu, en kötü ihtimalle Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

Yunus, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Boluspor (kupa) maçlarında dizindeki sakatlık yüzünden görev yapamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Yunus Akgün'de telaşlandıran gelişme! Fenerbahçe derbisinde...

AZ ALKMAAR MESAİSİ BAŞLIYOR

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çevrildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un tatil edilen Adana Demirspor maçından sonra bir gün izin verdiği sarı-kırmızılı takım, AZ Alkmaar'la perşembe gecesi Hollanda'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Cim-Bom zorlu müsabaka için yarın Hollanda'ya giderek kampa girecek.

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