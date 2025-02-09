TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!
Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak üzere kollarını sıvayan Florya yönetiminin gündemindeki isimlerden biri Kieran Trippier'dı. Newcastle United'a sunulan teklif ve transfere verilen yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:50
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Son olarak 25 yaşındaki Carlos Cuesta ile anlaşan Florya yönetimi, yönünü sağ bek transferine döndü.
Cimbom'un Olympique Lyon ile 2 isim için görüşmeler gerçekleştirdiği fakat olumsuz yanıt aldığı açıklandı: Clinton Mata ve Ainsley Maitland-Niles.
Sarı kırmızılılar aynı zamanda RC Lens forması giyen Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski için temaslarını arttırdı.
Öte yandan adı sık sık Galatasaray ile anılan Kieran Trippier için sunulan teklif ve alınan cevap ortaya çıktı.
HOWE BIRAKMIYOR
Newscastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un Galatasaray'ın ilgisine ve Türkiye'deki transfer pazarının geç kapanmasının avantajlarına rağmen Trippier'i takımda tutmak için yönetim ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Todo Fishajes'ten edindiği bilgiye göre Newcastle'dan transfere yanıt geldi.
2022'de Atletico Madrid'den yaklaşın 14,5 milyon euro karşılığında Ada yolunu tutan Trippier için Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.
34 yaşındaki sağ bekin takım içindeki deneyiminin ve liderliğinin yanı sıra Tino Livramento'nun yerine kadroda yer alabilecek tek isim olması sebebiyle teklif, Newcastle tarafından reddedildi. Öte yandan Türkiye'den yeni tekliflerin gelebileceği aktarıldı.
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