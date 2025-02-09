TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Öte yandan adı sık sık Galatasaray ile anılan Kieran Trippier için sunulan teklif ve alınan cevap ortaya çıktı.

HOWE BIRAKMIYOR Newscastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un Galatasaray'ın ilgisine ve Türkiye'deki transfer pazarının geç kapanmasının avantajlarına rağmen Trippier'i takımda tutmak için yönetim ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.