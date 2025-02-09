  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak üzere kollarını sıvayan Florya yönetiminin gündemindeki isimlerden biri Kieran Trippier'dı. Newcastle United'a sunulan teklif ve transfere verilen yanıt ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Galatasaray, kıtalar arası Fenerbahçe derbisi öncesinde transfer çalışmalarında vitesi arttırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Sarı kırmızılıların ses getiren transferi Alvaro Morata, ilk golünü Boluspor karşısında kaydederek gözdağı verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Cimbom, 2019-2020 yılında kiralık olarak forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı da tekrar kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Son olarak 25 yaşındaki Carlos Cuesta ile anlaşan Florya yönetimi, yönünü sağ bek transferine döndü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Cimbom'un Olympique Lyon ile 2 isim için görüşmeler gerçekleştirdiği fakat olumsuz yanıt aldığı açıklandı: Clinton Mata ve Ainsley Maitland-Niles.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Sarı kırmızılılar aynı zamanda RC Lens forması giyen Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski için temaslarını arttırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

Öte yandan adı sık sık Galatasaray ile anılan Kieran Trippier için sunulan teklif ve alınan cevap ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

HOWE BIRAKMIYOR

Newscastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un Galatasaray'ın ilgisine ve Türkiye'deki transfer pazarının geç kapanmasının avantajlarına rağmen Trippier'i takımda tutmak için yönetim ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Todo Fishajes'ten edindiği bilgiye göre Newcastle'dan transfere yanıt geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

2022'de Atletico Madrid'den yaklaşın 14,5 milyon euro karşılığında Ada yolunu tutan Trippier için Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kieran Trippier yanıtı geldi!

34 yaşındaki sağ bekin takım içindeki deneyiminin ve liderliğinin yanı sıra Tino Livramento'nun yerine kadroda yer alabilecek tek isim olması sebebiyle teklif, Newcastle tarafından reddedildi. Öte yandan Türkiye'den yeni tekliflerin gelebileceği aktarıldı.

F.Bahçe'de Tadic gelişmesi! Sezon sonu...
REKLAM
DİĞER
Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...
15 Şubat'a günler kala "mektup" iddiası! Öcalan önce DEM'in kulağını çekti sonra Kandil'in..."Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum"
F.Bahçe'den Son bombası!
G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Tadic gelişmesi! Sezon sonu... F.Bahçe'de Tadic gelişmesi! Sezon sonu... 11:46
NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi 11:00
Angers - Marsilya maçı ne zaman? Angers - Marsilya maçı ne zaman? 10:59
Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman? Strasbourg - Montpellier maçı ne zaman? 10:56
AJ Auxerre - Toulouse maçı ne zaman? AJ Auxerre - Toulouse maçı ne zaman? 10:53
G.Saray'a Trippier yanıtı geldi! G.Saray'a Trippier yanıtı geldi! 10:50
Daha Eski
Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? 10:40
F.Bahçe'den Son bombası! F.Bahçe'den Son bombası! 10:30
G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor! G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor! 10:11
Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? 10:06
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 10:03
O futbolcunun F.Bahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok! O futbolcunun F.Bahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok! 09:59