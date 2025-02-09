  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 17:55 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet ve 3 beraberlikle topladığı 57 puanla ligde lider olarak bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonrası aldığı 5 puanla son sırada yer alıyor. Lider ve lig sonuncusunun karşı karşıya geleceği maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42'NCİ MAÇ

İki takım bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 23 kez galip gelirken, Adana Demirspor 9 kez kazanmayı başardı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Aslan'ın 72 golüne, Adana ekibi 33 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

OSİMHEN'DEN LİGDE 12 GOL

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 12 golle takımını sırtlıyor.

4 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24'üncü hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç yer alacak. Yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıkacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aymbetov

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü!
REKLAM
DİĞER
Kardelenler dizisinin yıldızı Barış Falay’ın oğlunu hiç görmüş müydünüz? Bakın kime benziyor?
Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
G.Saray'a Portekizli stoper!
Talisca yerden kalkamadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına ikas Eyüpspor maçına hazır Fırtına ikas Eyüpspor maçına hazır 18:18
F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Oyuna devam edemedi 18:18
Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü! Fenerbahçe Alanya'dan 3 puanla döndü! 18:06
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! 17:56
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:36
Talisca yerden kalkamadı! Talisca yerden kalkamadı! 17:00
Daha Eski
Samet Akaydin'den flaş F.Bahçe itirafı! Samet Akaydin'den flaş F.Bahçe itirafı! 16:46
Roma deplasmanda Dybala'yla kazandı! Roma deplasmanda Dybala'yla kazandı! 16:37
Szymanski tarihe geçti! Szymanski tarihe geçti! 16:28
O futbolcu Beşiktaş'a geri döndü! O futbolcu Beşiktaş'a geri döndü! 16:26
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 16:13
Bolu'da kazanan yok! Bolu'da kazanan yok! 15:51