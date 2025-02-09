Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet ve 3 beraberlikle topladığı 57 puanla ligde lider olarak bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonrası aldığı 5 puanla son sırada yer alıyor. Lider ve lig sonuncusunun karşı karşıya geleceği maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42'NCİ MAÇ

İki takım bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 23 kez galip gelirken, Adana Demirspor 9 kez kazanmayı başardı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Aslan'ın 72 golüne, Adana ekibi 33 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

OSİMHEN'DEN LİGDE 12 GOL

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 12 golle takımını sırtlıyor.

4 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24'üncü hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç yer alacak. Yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıkacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Kaan, Jelert, Sallai, Sara, Mertens, Ahmed, Osimhen, Morata

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Barasi, Nabil, Aymbetov

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