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Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı! Okan Buruk biletini kesti
Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs, kaçırdığı maçlar ile yönetimin ve taraftarların canını sıkmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor maçında da olmayacağı açıklanan oyuncu için Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:33
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