Sahne matador'un

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olan Galatasaray 4-1 kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarak taraftarlarını sevindirdi ve galibiyete etki etti. Maça iyi başlayan Boluspor, 12'de öne geçti. Siraçhan Nas'ın şutunda ilk olarak kaleci Günay izin vermedi ancak devam eden atakta Siraçhan bu kez içeri çevirdi, Vüsal topu ağlara gönderdi: 1-0

ARKA ARKAYA ENFES GOLLER

1-0 geriye düştükten sonra oyunu dengeleyen Galatasaray'da dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata sahneye çıktı. İspanyol forvet, 21'de enfes bir son vuruşla skoru 1-1 yaptı. 44'te bu kez sahneye çıkan Eyüp Aydın sol ayağıyla harika bir gol bularak tabelayı 2-1 yaptı. 72'de ise Yusuf Demir sol ayağını konuşturdu ve 3-1'i buldu. Skor üstünlüğünü alarak rahatlayan Aslan, 74'te de formda yıldızı Ahmed Kutucu'nun harika golüyle durumu 4-1 yaptı.

TÜRKIYE HARİKA BİR ÜLKE

İlk golünü atan Alvaro Morata, "Türkiye'deki bütün insanlara teşekkür ediyorum. Bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Türkiye gibi harika bir ülkede evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

MORATA HEYECANI

Sezonun flaş transferlerinden Alvaro Morata, Bolu Atatürk Stadı'nda ilgi odağı oldu. Galatasaray taraftarları İspanyol forvete yoğun sevgi gösterdi. Maç sonunda tribünlere çağrılan ilk isim Morata oldu.

BOLU'DA EKSİ 1 DERECE

Karşılaşmanın oynandığı Bolu'da soğuk hava zor anlar yaşattı. Maç esnasında eksi 1 derece olması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Atatürk Stadı'nın zemini kar yağışının etkisiyle zaman zaman ağırlaştı.

GENÇ YILDIZLAR ALKIŞI KAPTI

Eyüp Aydın ve Yusuf Demir ilk gollerini attı. 2 de asist yapan Yusuf, "Takımım ve kendi adıma çok mutluyum" dedi. Eyüp ise "Top ayağıma geldiğinde hissetmiştim. İlk golüm nasip oldu" yorumunu yapıt.