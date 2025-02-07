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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da beklentileri karşılayaman ve takımdan ayrılığına izin verilen Batshuayi'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Alman ekibi Frankfurt'a transfer olan yıldız isim 'Neden bu kadar takım değiştiriyorsun?' sorusuna flaş bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 13:27
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GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, samimi açıklamalar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

Batshuayi, "Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

"TEKNİK DİREKTÖRLERİME SORUN"

Belçikalı yıldız, kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?' sorusuna ise "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

"FRANKFURT'A GELMEK ZOR KARAR DEĞİLDİ"

Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

"FRANKFURT BÜYÜK BİR KULÜP"

Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

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