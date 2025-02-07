GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da beklentileri karşılayaman ve takımdan ayrılığına izin verilen Batshuayi'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Alman ekibi Frankfurt'a transfer olan yıldız isim 'Neden bu kadar takım değiştiriyorsun?' sorusuna flaş bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, samimi açıklamalar yaptı.
Batshuayi, "Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış." ifadelerini kullandı.
"TEKNİK DİREKTÖRLERİME SORUN"
"FRANKFURT'A GELMEK ZOR KARAR DEĞİLDİ"
Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum.
"FRANKFURT BÜYÜK BİR KULÜP"
Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
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