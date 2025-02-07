GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi'den Almanya'da flaş tepki: Bunu ona sorun...

Batshuayi, "Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLERİME SORUN"



Belçikalı yıldız, kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?' sorusuna ise "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.