  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Cuesta Galatasaray'da

Cuesta Galatasaray'da

Sarı kırmızılılar aradağı stoperi Belçika'da buldu. Apar topar İstanbul'a getirilen 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya 2.5 yıllık imza attırıldı. Kulübü Genk'e ise 8 milyon Euro ödenecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cuesta Galatasaray'da

Savunmasını güçlendirmek isteyen G.Saray, Belcika ekibi Genk'in Kolombiyalı oyuncusu Carlos Cuesta ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha once Pavlovic ve Danso gibi yuksek maliyetli transferleri zorlayan ancak mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı olan Cuesta'yı apar topar İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolunun ardından imzayı attırdı. Surpriz bir operasyonla alınan Cuesta icin Genk'e 8 milyon Euro odenecek.

1.3 MİLYON EURO ALACAK

Taraftar buyuk beklentinin ardından bu isme soru işareti ile yaklaştığı icin gizli bir operasyon yuruten yonetim, transfer doneminin bitimine sayılı gunler kala eksiklerini doldurdu. Nelsson'un Roma'ya gidişinin ardından bu bolgede alternatifi kalmayan sarı-kırmızılılar rahat bir nefes alırken, teknik direktor Okan Buruk da dilediği takdirde yeniden uclu savunmaya donebilecek. 3.5 yıllık sozleşmeye imza atan Kolombiyalı, senelik 1.3 milyon Euro kazanacak.

G.Saray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam
F.Bahçe'de Mimovic için kiralık formülü!
DİĞER
Kanye West'e otizm teşhisi konuldu! "Kontrolü kaybettiğimi hissediyorum"
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı!
Kartal'dan Breivik harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:37
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:02
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 01:02
Daha Eski
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:47
Göztepe 3 puanı tek golle aldı! Göztepe 3 puanı tek golle aldı! 00:47
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü 00:47
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 00:47
F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R.Madrid'i devirdi! 00:47