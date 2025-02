Cuesta Galatasaray'da

Savunmasını güçlendirmek isteyen G.Saray, Belcika ekibi Genk'in Kolombiyalı oyuncusu Carlos Cuesta ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha once Pavlovic ve Danso gibi yuksek maliyetli transferleri zorlayan ancak mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı olan Cuesta'yı apar topar İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolunun ardından imzayı attırdı. Surpriz bir operasyonla alınan Cuesta icin Genk'e 8 milyon Euro odenecek.

1.3 MİLYON EURO ALACAK

Taraftar buyuk beklentinin ardından bu isme soru işareti ile yaklaştığı icin gizli bir operasyon yuruten yonetim, transfer doneminin bitimine sayılı gunler kala eksiklerini doldurdu. Nelsson'un Roma'ya gidişinin ardından bu bolgede alternatifi kalmayan sarı-kırmızılılar rahat bir nefes alırken, teknik direktor Okan Buruk da dilediği takdirde yeniden uclu savunmaya donebilecek. 3.5 yıllık sozleşmeye imza atan Kolombiyalı, senelik 1.3 milyon Euro kazanacak.