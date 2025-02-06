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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

Süper Lig devlerinden Galatasaray kısa süre önce flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna Alvaro Morata'yı kattı. Futbolcunun Milan'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara gelmesi hakkında dikkat çeken itiraflar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 13:16
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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

Galatasaray kısa süre önce kadrosuna İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı dahil etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

32 yaşındaki oyuncunun Cimbom'a gelmesi gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

Son olarak futbolcunun sarı-kırmızılılara transfer süreci hakkında İtalyan antrenör Valerio Zuddas, Milliyet'e özel flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

İŞTE O SÖZLER:

1. Sizce neden Milan 6 ayda Morata'dan vazgeçti?

Milan hem yönetim hem de teknik açıdan bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu 6 ayda çok şey değiştirdiler ve bazı nedenlerden dolayı Morata kendini alıştığı seviyede ifade edemedi.
Teknik tarafta istikrar olmadığında veya takım kötü bir dönem geçirdiğinde ve sonuçlar gelmediğinde bu olur.

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...

2- Icardi ve Osimhen daha önce İtalya'da oynadı ve Galatasaray'a katkı sağladı. Morata'nın da Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?

Morata, dünya çapında bir forvet ve kazanmaya alışık bir ortamda oynamaya, baskı altında performans göstermeye yabancı değil. Oyuncunun kalitesi tartışılmaz, şimdi Galatasaray'ın yapısına nasıl uyum sağlayacağını görmek gerekiyor.

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