Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata için olay itiraf! Milan'dan ayrılma nedeni...
Süper Lig devlerinden Galatasaray kısa süre önce flaş bir transfere imza attı ve kadrosuna Alvaro Morata'yı kattı. Futbolcunun Milan'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara gelmesi hakkında dikkat çeken itiraflar geldi. İşte detaylar...
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İŞTE O SÖZLER:
1. Sizce neden Milan 6 ayda Morata'dan vazgeçti?
Milan hem yönetim hem de teknik açıdan bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu 6 ayda çok şey değiştirdiler ve bazı nedenlerden dolayı Morata kendini alıştığı seviyede ifade edemedi.
Teknik tarafta istikrar olmadığında veya takım kötü bir dönem geçirdiğinde ve sonuçlar gelmediğinde bu olur.
2- Icardi ve Osimhen daha önce İtalya'da oynadı ve Galatasaray'a katkı sağladı. Morata'nın da Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?
Morata, dünya çapında bir forvet ve kazanmaya alışık bir ortamda oynamaya, baskı altında performans göstermeye yabancı değil. Oyuncunun kalitesi tartışılmaz, şimdi Galatasaray'ın yapısına nasıl uyum sağlayacağını görmek gerekiyor.
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