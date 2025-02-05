Rekorların adresi

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, kazandığı 2 şampiyonluğun yanına kırdığı rekorları da ekliyor. Gaziantep deplasmanında 1-0 kazanan Cimbom, lig tarihinde 21 maçta 18 galibiyete en hızlı ulaşan ikinci takım oldu. En son 1959-60 sezonunda Beşiktaş benzer bir başarı sergilemişti. Okan Buruk, bu sezon ligde yenilgisiz ilerleyen takımıyla 21 maçta sadece 3 kez berabere kaldı, 18 galibiyet aldı.

TARİHİ BAŞARILAR

Okan Buruk, 2022-23'ten beri birçok rekor kırdı. Buruk, 2022-23 şampiyonluğuyla altyapıdan yetişip hem futbolcu hem de hoca olarak şampiyon olan tek isim oldu. 2023-24'te de 102 puan ve 33 galibiyet en fazla puan ile en fazla galibiyet rekoru geldi. Dış sahada 22 maçtır kaybetmeyen Aslan, iç sahada da geçen sezon 18'de 18 yaptı, toplamda ise 35 maçta yenilmedi. Okan Buruk, ayrıca ligde 90 maçta 75 galibiyete ulaşıp Christoph Daum'u yakaladı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk, futbolcu ve teknik direktör olarak toplamda 10 Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak rekor kırdı. Buruk ayrıca Galatasaray tarihinde, Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan Türk teknik direktörler arasında yer aldı.

AVRUPA'YI PAS GEÇMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon RAMS Park'ta gelen 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle yeni bir rekor daha geldi. Okan Buruk, 9 galibiyetle Avrupa Ligi'nde en fazla kazanan Türk teknik direktör oldu.

23 MAÇ ÜST ÜSTE

Sarı-kırmızılı takım Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de tam 23 maç üst üste kazanarak önemli bir başarı elde etti. Böylece ilk kez Süper Lig'de üst üste maç kazanma rekoru da kırıldı.