Takviyeler düşünüyoruz

Fenerbahçe ile 6 olan puan farkını arttırmak istediklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir gündü ama kazandık. Transfer dönemini biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız belli olunca kadromuzu oluşturacağız. Konsantrasyon değişiyor. İnşallah transferi güzel şekilde tamamlayacağız. Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum" dedi. Buruk, "Zorlu fikstür; hem Avrupa hem derbi var, en yakın rakibimizle oynayacağız, yanında kupa var, Bolu deplasmanına gideceğiz. Ne olursa olsun bu fikstürü, maçları oynuyoruz. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. İyi bir kadroya sahibiz. Onları maçlara çok iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu süreci de en iyi şekilde geçireceğiz" diye konuştu.