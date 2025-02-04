Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

FIFA hakemi Kadir Sağlam sözüm ona ligin usta hakemlerinden ama faullerde kartlarda standardı yok. Bakıyor lakin görmüyor. Bu iklimde işleri de zor. Galatasaray'ın attığı golde Sallai şeklen ofsayt görünüyor. Ancak kaleci topu görüyor ve Sallai kalecinin önüne doğru değil dışa doğru hareketleniyor görüş kapanmıyor. Dolayısıyla sahada hakem ve yardımcı ofsayt yok rakibe ve oyuna müdahale yok gol dedi. VAR da protokol gereği gol dedi.