Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
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2- İki kanatta oynayacak oyuncuların hızı, çabukluğu ve orta becerileri mutlaka olmalıdır. Jelert daha çok savunmanın içinde kaldı, Sallai daha çok hücumu denedi ama final paslarında etkili değildi. 3- Forvet arkasında görev yapan oyuncu orta alana destek vermeli. Sadece hücum bölgelerinde görev yapmamalı. Yani bu oyuncu savunma ve hücumu birlikte uygulamalı.
Zor pozisyonlarda bile takipçiliğini sürdürdü topları kazandı. Ahmed golünü attı ama iki tane de net pozisyonu harcadı. Kutucu'nun takım savunmasına daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Barış girdikten sonra G.Saray daha hücumda etkili olmaya başladı. Ama G.Saray'ın orta alanı fazla kontrol edememesi G.Antep'in cesaretle hücum yapmasına neden oldu.
İlk yarıda iki kritik hata yapan Muslera 3 tane müthiş pozisyon kurtardı. G.Saray için bu maç tabela açısından önemliydi, yeni transferler ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreci G.Antep gibi bir deplasmanda geçip puan farkını koruması psikolojik açıdan önemlidir.
ZEKİ UZUNDURUKAN – GEL DE YEN BAKALIM…
Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan'ın yıldızlaştığı bir maç oldu. Galatasaray için zorluk derecesi yüksek maçta muhteşem kurtarışlar yaptı Burak. Alvaro Morata transferi Osimhen'i adeta coşturmuş. Gol atamadı ama muazzam bir futbol ortaya koydu dün.
İkinci yarıda Ahmet Kutucu'ya 'al da at' güzelliğinde bir pası vardı Osimhen'in. Kutucu zayıf bir vuruş yapınca duble yapma fırsatını da tepmiş oldu.
Galatasaray, Gaziantep FK karşısında çok erken bir gol buldu.
Golde Mertens'in ustalığının da hakkını vermek lazım. Bir korner atışı bu kadar mu güzel kullanılır!
Mertens, kornerden Ahmet Kutucu'nun ayağına topu attı. Bu çalışılmış pozisyonda golü attı Galatasaray. Ahmet Kutucu'nun da gelişine vuruşu jeneriklikti.
Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile şekillenen bir oyun ezberi vardı Galatasaray'ın. Dün bu iki yıldızın yerine kanatlarda Jelert ve Sallai vardı. İki oyuncu da iyi niyetliydi.
Ama Yunus ve Barış ile çok farklı ve güçlü bir oyunu var Galatasaray'ın. Son haftalardaki oyununda bariz bir düşüş olsa da dün gözler Yunus Akgün'ü çok aradı.
Hücumda bütün yük Osimhen'in omuzlarına bindi. Osimhen tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu. Çok koştu, savaşçı, Gaziantep FK savunmasını darmadağın etti. Ama oyun içinde bir partneri olmayınca Osimhen de bir yere kadar.
Galatasaray bu yüzden Alvaro Morata'yı transfer etti. İspanyol gol sihirbazı, ayağının tozuyla Antep'te 69'da oyuna girdi. Topu ayağına aldığı her pozisyonda bir zarafet, bir klas vardı Morata'nın.
Oyunun son bölümünde skoru korumaya yönelik bir futbolu vardı Galatasaray'ın. Her maçtan sonra övgüler yağdırdığımız Gabriel Sara, vasat bir futbol ortaya koydu.
Sara'nın sakatlık dönüşü çok coşkulu olmadı.
Ama her oyuncunun zaman zaman kötü oynama kredisi vardır. Dün Gabriel Sara aslında kötü de oynamadı. Ama biz onun Galatasaray'ı sırtlayan futboluna çok alışmıştık.
Galatasaray ligde 21. maçını oynadı ve yenilgisiz yoluna devam ediyor. Ama her rakibi Galatasaray'ı yıkıp, tarihe geçmek için sahaya çıkıyor.
Gel de yen bakalım! Omurgası çok sağlam bu takımı ligde yenmek gerçekten çok zor... Sonuç olarak Galatasaray çok iyi oynamasa da kazanmasını bildi.
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti Galatasaray...
MUSTAFA ÇULCU – STANDART YOK
Galatasaray öndeyken bile oynadığı futbol ve tempo ile bu maçı alırım mesajı vermiyor. Rakip ceza alanında üretkenliği az. Merkezden etkili gelemiyor. Osimhen'i istediği toplarla besleyemiyor. Sara haricinde oyunu kurgusunu üstlenen yok. Gaziantep merkezden ve her iki kanattan rahat geldi. Sara ve Torreira sarı kart görünce ikinci bölgede Gaziantep takımı daha etkili oldu. Galatasaray geçiş oyununu iyi uyguluyor. Gaziantep risk alıp kalabalık hücum edince arka alanda boşluklar bulmaya başladı. Galatasaray bu kadro bu tempo ile deplasman mucizesi üç puanı aldı.
FIFA hakemi Kadir Sağlam sözüm ona ligin usta hakemlerinden ama faullerde kartlarda standardı yok. Bakıyor lakin görmüyor. Bu iklimde işleri de zor. Galatasaray'ın attığı golde Sallai şeklen ofsayt görünüyor. Ancak kaleci topu görüyor ve Sallai kalecinin önüne doğru değil dışa doğru hareketleniyor görüş kapanmıyor. Dolayısıyla sahada hakem ve yardımcı ofsayt yok rakibe ve oyuna müdahale yok gol dedi. VAR da protokol gereği gol dedi.
Diğer bir önemli pozisyonda 22'de Gaziantep penaltı bekledi. Kaleci Muslera'dan seken yukarıya doğru şişen-yükselen top beklenmedik ve kısa mesafeden Sanchez'in kaçırmaya çalıştığı sol koluna geliyor. UEFA talimatı arkadaşından sekip bu şekilde gelen toplarda penaltı olmaz diyor. Devam kararı doğru. Bir başkası farklı düşünebilir ancak UEFA böyle diyor! Hakemin gösterdiği doğru kartların yanında yanlışları ve göstermediği kartlar da var.
Torreira'ya çıkan sarı yanlış. Çünkü sarısı olan Lungoyi'nin eli Torreira'nın yüzüne yasaklanmış hareketi yapıyor. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem ters faul verdi. Sallai'ye 64'de yapılan faul sınırları zorladı. Gaziantepliye kart çıkmadı. Sonlarda verdiği vermediği faullerde kartlarda iyice saçmaladı. Böyle başa böyle traş; maalesef kapasite bu...
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