  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray G.Saray sağ bek için 3 aday belirledi! İşte listedeki isimler

G.Saray sağ bek için 3 aday belirledi! İşte listedeki isimler

Ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray’da sağ bek pozisyonu için üç aday belirlendi. İşte Galatasaray’ın listesindeki o oyuncular…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray sağ bek için 3 aday belirledi! İşte listedeki isimler

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Transfer çalışmalarına ara vermeyen G.Saray'da hem yöneticiler hem de menajer Gardi görüşmelerde bulunuyor. Ahmed ve Morata'yı kadrosuna katan, Lemina'da da sona gelen sarı-kırmızılılar savunmaya da iki takviye yapacak. Stoper transferinin yanı sıra sağ bek için de 3 aday bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan isim İngiltere'de zor günler geçiren Southampton'da forma giyen Kyle Walker-Peters.

Oyuncu için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılılar önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncusundan para kazanmak için transfere izin vermesi bekleniyor. Walker-Peters'da sorun çıkması halinde ise Verona forması giyen Tchatchoua için harekete geçilecek. C planı ise Newcastle forması giyen Kieran Trippier.

Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!
F.Bahçe'de Diouf hareketliliği!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi sürüyor! Bu kez teklifi...
Ankara'da kritik görüşmeler! Başkan Erdoğan önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı daha sonra ise Steinmeier'ı kabul edecek
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:13
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:05
Batshuayi'nin transferi açıklandı! Batshuayi'nin transferi açıklandı! 01:02
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 01:02
Galatasaray Milan ile anlaştı! Galatasaray Milan ile anlaştı! 01:02
Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Okan Buruk ayrılığı açıkladı! 01:02
Daha Eski
G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü G.Saray Antep'ten 3 puanla döndü 01:02
Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu Cimbom zirvede farkı korudu! İşte güncel puan durumu 01:02
Galatasaray Lemina ile anlaştı! Galatasaray Lemina ile anlaştı! 01:01
G.Saray Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı! G.Saray Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı! 01:01
Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı! Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı! 01:01
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı 01:01