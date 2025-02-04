G.Saray sağ bek için 3 aday belirledi! İşte listedeki isimler

Transfer çalışmalarına ara vermeyen G.Saray'da hem yöneticiler hem de menajer Gardi görüşmelerde bulunuyor. Ahmed ve Morata'yı kadrosuna katan, Lemina'da da sona gelen sarı-kırmızılılar savunmaya da iki takviye yapacak. Stoper transferinin yanı sıra sağ bek için de 3 aday bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan isim İngiltere'de zor günler geçiren Southampton'da forma giyen Kyle Walker-Peters.

Oyuncu için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılılar önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncusundan para kazanmak için transfere izin vermesi bekleniyor. Walker-Peters'da sorun çıkması halinde ise Verona forması giyen Tchatchoua için harekete geçilecek. C planı ise Newcastle forması giyen Kieran Trippier.