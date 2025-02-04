Aslanım Ahmed

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk transferi olan Ahmed Kutucu, Gaziantep deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu. Konya önünde 16 dakika forma şansı bulan milli futbolcu, ilk kez sahaya 11'de çıkma şansı bulduğu G.Antep maçında takımına galibiyeti getirdi. Henüz dakikalar 5'i gösterdiğinde Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna gelişine düzgün vuran Ahmed, 3 puanı getirdi. Eyüp'te 8 golü bulunan milli yıldız, böylece bu sezon 9. kez fileleri bulmayı başardı.

ATTIĞIM GOLÜ ÇALIŞMIŞTIK

Karşılaşma bitiminde çok mutlu olduğunu belirten Ahmed, "Bu takım benim çocukluk aşkım. Bugün iyi mücadele ettik. Şampiyon olmak istiyoruz. Çok büyük oyuncularla birlikte oynuyorum. İdmanlarda onlardan öğrenmeye çalışıyorum. Golü Dries Mertens ile maç öncesindeki idmanlarda çalışmıştık. İlk önce topu verme dedim ama o topu bana attı. Sonra da golü attım. Gol sevincinde çok heyecanlandım" diye konuştu. Ahmed ayrıca bu sezon 8. kez forma giydiği takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

BARIŞ DALYA DEDİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında 100. Süper Lig maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 62 dakikada sakatlanan Elias Jelert'in yerine oyuna giren 24 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızı forma ile 4. sezonunda 20 golle dikkat çekerken kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Genç futbolcu bu sezon 20 maçta 10 gol, 1 asist yaptı.

MORATA SİFTAH YAPTI

İspanya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli santrforlardan Morata, Gaziantep FK maçında siftah yaptı. İspanyol yıldız 70. dakikada Mertens'in yerine oyuna girerek ilk kez sarıkırmızılı formayı giydi.

ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında 2-1 kaybettikleri Ajax maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Ajax maçında ilk 11'de yer alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermedi. Buruk, bu oyuncuların yerine ise Jelert, Ahmed Kutucu ve Sallai'ye şans verdi.

TADIC'E YAKLAŞTI

Gaziantep FK maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Dries Mertens, Tadic'e yaklaştı. Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de yaptığı 10 asist ile 11 asistli Tadic'e yaklaşırken toplam sayıda ise Sırp yıldızla arasındaki farkı 1'e indirdi.

HAKEME TEPKİ

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a iki kulüp de tepki gösterdi. 22. dakikada Sanchez'in ceza alanı içerisinde eline çarpan pozisyonda G.Antep cephesi penaltı beklerken oyun devam etti. 36'da ise Torreira'nın sarı kart gördüğü pozisyonda Lungoyi'nin eli Uruguaylı oyuncuya geldi. G.Saray ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi ancak sarı kartı Torreira gördü.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Galatasaraylı futbolseverler, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda kendilerine ayrılan kale arkasındaki tribünleri tamamını doldurarak sarı-kırmızılılara futbolculara büyük destek verdi. Ev sahibi ekip taraftarları ise tribünlerin tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, iyi mücadeleyle 3 puan aldıklarını söyledi. Böyle maçları kazanmaları gerektiğini belirten Sanchez, "Türkiye'nin en iyi takımıyız, bunu unutmamalıyız. Takım olarak mücadele etmeli ve tüm maçları domine etmeliyiz. Morata elinden geleni yapacaktır. Takım için çalışacaktır. Bireysele odaklanmamak, takıma bakmak gerekir' dedi.