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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun ayrılığını resmen açıkladı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun ayrılığını resmen açıkladı!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:25
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun ayrılığını resmen açıkladı!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada; Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR'dur.

•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

ifadeleri yer aldı.

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