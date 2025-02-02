Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Merih Demiral'ın imza atacağı takım netleşirken, bu anlaşmayla herkes ters köşe olacak.

Akşam'ın haberine göre, savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.