  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 10:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Sarı kırmızılılar transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza bastı.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hedeflenen isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Cimbom'un, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Sarı kırmızılıların transferde büyük bir sürpriz yaparak o ismi kadrosuna katacağı öğrenildi.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

İşte ayrıntılar...

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

TRANSFERDE MERİH DEMİRAL BOMBASI!

A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Merih Demiral için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Sezon başından bu yana adı Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu, sonunda beklenen transfer için İstanbul'a geliyor.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Merih Demiral'ın imza atacağı takım netleşirken, bu anlaşmayla herkes ters köşe olacak.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

MERİH DEMİRAL HAMLESİ

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Merih Demiral, kimsenin beklemediği bir şekilde ezeli rakibe gidiyor.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Akşam'ın haberine göre, savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılması beklenirken sarı kırmızılı ekipte gözler Merih Demiral'a çevrildi. Ayrıca Skriniar'ı da Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, düğmeye bastı.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Bu kapsamda Merih Demiral'ı renklerine bağlamak isteyen Aslan'ın, çalışmalarına hız verdiği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.

Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın

Al Ahli ile anlaşma sağlanması takdirde, Merih sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:32
Musrati'nin yeni takımı belli oldu! Musrati'nin yeni takımı belli oldu! 11:30
Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? 11:19
Roma - Napoli maçı ne zaman? Roma - Napoli maçı ne zaman? 11:11
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 11:09
Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? Fiorentina - Genoa maçı ne zaman? 11:06
Daha Eski
Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? 11:05
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 11:05
F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray'ın turu geçme ihtimalini açıkladılar! 11:00
Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek Fener'den çifte transfer! Maximin yerine gelecek 10:51
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor! 10:39
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:28