Transferde olay hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a çok yakın
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Cimbom'un, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların transferde büyük bir sürpriz yaparak o ismi kadrosuna katacağı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE MERİH DEMİRAL BOMBASI!
A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Merih Demiral için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başından bu yana adı Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu, sonunda beklenen transfer için İstanbul'a geliyor.
Merih Demiral'ın imza atacağı takım netleşirken, bu anlaşmayla herkes ters köşe olacak.
MERİH DEMİRAL HAMLESİ
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Merih Demiral, kimsenin beklemediği bir şekilde ezeli rakibe gidiyor.
Akşam'ın haberine göre, savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılması beklenirken sarı kırmızılı ekipte gözler Merih Demiral'a çevrildi. Ayrıca Skriniar'ı da Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, düğmeye bastı.
Bu kapsamda Merih Demiral'ı renklerine bağlamak isteyen Aslan'ın, çalışmalarına hız verdiği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.
Al Ahli ile anlaşma sağlanması takdirde, Merih sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.
MERİH'İN AL AHLI RAKAMLARI
Merih Demiral transfer olduğu günden bu yana Al Ahli ile toplamda 43 resmi maça çıktı.
Milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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