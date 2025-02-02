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Haberler Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş açıklama

İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş açıklama

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 23:17
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İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş açıklama

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN SÖZLERİ

"Pozisyonlarla ilgili otorite değilim. Pozisyon konuşmayacağım. Çok ciddi bir tepkimiz var. Bununla ilgili konuşmak istedim. Bu akşam aslında bir maçın, bir takımdan başka bir takıma nasıl verilebileceğini, nasıl gerçekleştirebileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İzlediğimiz maçta, Türkiye'de lig tarihi boyunca çok az rastladığımız kararlar.

Hakemin, maçın skorunun Fenerbahçe lehine oluşuncaya kadar tavırlarında son derece taraflı davrandığını düşünüyorum.

Maçın hakemi, VAR hakemi tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir takımdan alıp diğerine verdi. Amaçlarına ulaştılar. Başından beri yabancı VAR, yabancı hakem diye adalet arayışında olanlar aslında adalet arayışında olmadıklarını hem maçta hem de maçtan sonraki konuşmalarında çok net gösterdiler.

Sezon başında, geçen seneki gibi VAR'da yabancı hakem olmasını destekledik. Temel kriterimiz, iyi hakem olmasıydı. Herkesin tartışmasız, otoritesinden emin olacağı, üst ligde referansı olan hakemlerden bahsettik. Yabancı olsun, ne olursa olsun, bizim desteklediğimiz bir argüman olmadı." dedi.

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