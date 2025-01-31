Zaniolo, Fiorentina’ya

Bonservısı Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo için sıcak saatler yaşanıyor. Atalanta'da kiralık oynayan Zaniolo'yu Fiorentina çok istiyor. Floransa ekibinin hem 25 yaşındaki futbolcu hem de Galatasaray ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sarı- kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Zaniolo için Fiorentina sezon başından bu yana istekli davranıyor. Galatasaray artık İtalyan oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde de Zaniolo'nun Fiorentina'ya gitmeyi beklediği kaydedildi.