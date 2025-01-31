Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

Galatasaray, Alman Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta için harekete geçti. Sambacı yıldızdan beklenmedik bir cevap geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Roma-Eintracht Frankfurt maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Tuta, Alman kulübünde kalacağını açıkladı.
15 milyon Euro değerlemeye sahip stoper, "5 yıldır Frankfurt'ta oynuyorum. Kulüp bana çok şey verdi. Son zamanlarda eşimle çok konuştuk. Bizim için net olan şu; kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sao Paulo'dan Alman ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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