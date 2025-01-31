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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Ancak başarılı savunmacıdan sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

Galatasaray, Alman Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta için harekete geçti. Sambacı yıldızdan beklenmedik bir cevap geldi.

Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

Takvim'de yer alan habere göre Roma-Eintracht Frankfurt maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Tuta, Alman kulübünde kalacağını açıkladı.

Galatasaray'ın peşinden koştuğu Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!

15 milyon Euro değerlemeye sahip stoper, "5 yıldır Frankfurt'ta oynuyorum. Kulüp bana çok şey verdi. Son zamanlarda eşimle çok konuştuk. Bizim için net olan şu; kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sao Paulo'dan Alman ekibine transfer olan Brezilyalı oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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