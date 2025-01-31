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Haberler Galatasaray Berke Özer sesleri

Berke Özer sesleri

Galatasaray’da Fernando Muslera sonrası dönem için Berke Özer harekatı sürüyor. Yıllarca Simovic, Taffarel, Mondragon ve Muslera ile zirveye giden Cimbom, 14 yıl sonra yerli bir ‘1’ numaraya dönüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Berke Özer sesleri

Galatasaray'da transfer çalışmaları hem bu dönem için hem de yeni sezon için devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer'i isteyen Cimbom'da çalışmalar hız kazandı. 2011'den bu yana devam eden Fernando Muslera döneminin sonuna gelen Aslan, Berke Özer hamlesiyle bu açığı kapatmak istiyor. 2000 doğumlu kaleci için kulüpler arasındaki görüşmeler hız kazandı.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

BAşkan Dursun Özbek'in bizzat Eyüpspor'la yürüttüğü görüşmelerde Berke'nin getirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldı. 24 yaşındaki file bekçisi de Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu getiren Aslan, şimdi de Berke konusunda mesafe kat etti. Ancak bu transferin yeni sezonda gerçekleşmesi daha büyük olasılık olarak gözüküyor. Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönmesiyle beraber Cimbom'da yeni bir dönem başlamış olacak.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar boyunca yabancı kaleciler büyük başarılara imza attı. Zoran Simovic 1984-1990 arası 2 lig şampiyonluğu kazanırken, Claudio Taffarel de 1998-2001 arası 2 lig şampiyonluğunda yer aldı. 2001-2007 arası Galatasaray kalesini koruyan Faryd Mondragon da 2 lig şampiyonluğu elde etti. Fernando Muslera ise 14 senede 7 lig şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

ALKIŞLARI TOPLUYOR

Berke Özer, bu sezon Eyüpspor'da gösterdiği performansla dikkatleri topladı, alkış aldı. Eyüpspor'un Galatasaray ve Fenerbahçe ile yaptıkları maçta 8 kurtarış yapan Berke, Beşiktaş mücadelesinde de 7 kurtarışa imza attı.

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