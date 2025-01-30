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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Milan forması giyen Alvaro Morata'nın gündemde olduğu öğrenildi. Ünlü gazeteci, bu transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 18:08
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TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Ara transferde Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılıların forvet hattına bir takviye daha yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un gündemine son olarak Alvaro Morata geldi.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Bu sezon Milan formasıyla 25 maça çıkan İspanyol yıldız 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Milan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morata'nın piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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