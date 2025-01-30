TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Milan forması giyen Alvaro Morata'nın gündemde olduğu öğrenildi. Ünlü gazeteci, bu transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Bu sezon Milan formasıyla 25 maça çıkan İspanyol yıldız 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Milan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morata'nın piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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