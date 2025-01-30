TRANSFER HABERİ - Milan'ın golcüsü Galatasaray'ın gündeminde! Ünlü gazeteci duyurdu

Ara transferde Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılıların forvet hattına bir takviye daha yapması bekleniyor.