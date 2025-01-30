TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alvaro Morata için anlaşma sağlandı!

ANLAŞMA SAĞLANDI Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralık transferi için Milan ile anlaşma sağladı. Kulüpler arasında zorunlu satın alma maddesi olan bir kiralama için detaylar görüşülüyor. Morata'nın satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olması bekleniyor.