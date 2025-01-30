TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Alvaro Morata için anlaşma sağlandı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Milan forması giyen Alvaro Morata'nın gündemde olduğu öğrenilmişti. Sarı kırmızılıların oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladığı açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 19:32
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ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralık transferi için Milan ile anlaşma sağladı. Kulüpler arasında zorunlu satın alma maddesi olan bir kiralama için detaylar görüşülüyor. Morata'nın satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olması bekleniyor.
Bu sezon Milan formasıyla 25 maça çıkan İspanyol yıldız 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Milan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morata'nın piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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