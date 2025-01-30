Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor
Ve Galatasaray ara transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar tek transferi Ahmed Kutucu olan Cimbom, sürpriz bir hamle yapmak üzere. Sarı kırmızılıların, Davinson Sanchez'in kankasını transfer etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen Aslan'ın, Belçika'dan flaş bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
DAVINSON'UN KANKASI G.SARAY'A!
Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki partneri Carlos Cuesta, Galatasaray'ın gündemine girdi.
Galatasaray'ın stoper için gündemine sürpriz bir isim geldi.
Cimbom'a, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki partneri Carlos Cuesta'nın önerildiği ortaya çıktı.
8 MİLYON EURO TALEP ETTİLER
Genk forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk'un masasında olduğu ve verilecek karara göre transferi için harekete geçileceği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre, Cuesta için kulübü Genk'in 8 milyon euro istediği öğrenildi.
Kolombiyalı stoperin de yıllık olarak 1.5 milyon euro talepte bulunduğu belirtildi.
Scout departmanının da olumlu rapor verdiği belirtildi.
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