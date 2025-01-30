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Haberler Galatasaray Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Ve Galatasaray ara transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar tek transferi Ahmed Kutucu olan Cimbom, sürpriz bir hamle yapmak üzere. Sarı kırmızılıların, Davinson Sanchez'in kankasını transfer etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:30
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Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla lider durumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Sarı kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Bu doğrultuda yönetimin bir süredir devam eden sessizliğini bozmaya hazırlandığı öğrenildi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen Aslan'ın, Belçika'dan flaş bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

İşte ayrıntılar...

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

DAVINSON'UN KANKASI G.SARAY'A!

Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki partneri Carlos Cuesta, Galatasaray'ın gündemine girdi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Galatasaray'ın stoper için gündemine sürpriz bir isim geldi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Cimbom'a, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndaki partneri Carlos Cuesta'nın önerildiği ortaya çıktı.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

8 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Genk forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk'un masasında olduğu ve verilecek karara göre transferi için harekete geçileceği belirtildi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Milliyet'in haberine göre, Cuesta için kulübü Genk'in 8 milyon euro istediği öğrenildi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Kolombiyalı stoperin de yıllık olarak 1.5 milyon euro talepte bulunduğu belirtildi.

Davinson'un kankası Galatasaray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor

Scout departmanının da olumlu rapor verdiği belirtildi.

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