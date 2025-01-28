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Haberler Galatasaray Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek pozisyonuna takviye yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 23 yaşındaki Faslı sağ bek Zakaria El Ouahdi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 10:18
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ALP ÜLGENALP
Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Ara transfer döneminde sağ bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Sarı-kırmızılı ekip, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 23 yaşındaki Faslı sağ bek Zakaria El Ouahdi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Belçikalı spor gazetecisi Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ve El Ouahdi arasında geçtiğimiz hafta sonu temas kuruldu.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Görüşmelerin ardından oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

El Ouahdi'nin önceliğinin 2025 yaz transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmek olduğu ifade edildi.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Bu gelişme üzerine Galatasaray devre arasında kadrosuna acil bir şekilde sağ bek katma ihtiyacı nedeniyle alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

El Ouahdi, 2023 yazında transfer olduğu KRC Genk'te sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

Bu sezon Genk formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!

El Ouahdi'nin başarılı performansı birçok Avrupa kulübünün de radarına girmesine neden oldu.

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