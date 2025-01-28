Galatasaray Genk'li sağ bek Zakaria El Ouahdi ile görüşmelerde bulundu!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde sağ bek pozisyonuna takviye yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 23 yaşındaki Faslı sağ bek Zakaria El Ouahdi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Görüşmelerin ardından oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
El Ouahdi'nin önceliğinin 2025 yaz transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmek olduğu ifade edildi.
Bu gelişme üzerine Galatasaray devre arasında kadrosuna acil bir şekilde sağ bek katma ihtiyacı nedeniyle alternatif isimlere yönelme kararı aldı.
El Ouahdi, 2023 yazında transfer olduğu KRC Genk'te sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bu sezon Genk formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.
El Ouahdi'nin başarılı performansı birçok Avrupa kulübünün de radarına girmesine neden oldu.
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