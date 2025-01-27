GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!
Tümosan Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'da 429. lig maçına çıkan Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Carve Deportiva'ya açıklamalarda bulunan Uruguaylı eldiven merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
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"NACIONAL VE PENAROL İLE GÖRÜŞTÜM"
"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"
Konyaspor maçı sonrası veda konuşması yapan tecrübeli eldiven, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. ADımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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