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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

Tümosan Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'da 429. lig maçına çıkan Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Carve Deportiva'ya açıklamalarda bulunan Uruguaylı eldiven merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 14:35
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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

"GALATASARAY HAYATIMIN KULÜBÜ"
"14 yıldır Galatasaray'dayım. Bu hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maç, 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Galatasaray, benim hayatımın kulübü. Türkiye'den ayrıldığım gün, bunu doğru yoldan yapmak ve bunun doğru zaman olup olmadığını değerlendirmek istiyorum. Sezon sonunda, Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz yüzde 100 bir karar vermiş değilim. Bu ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

"NACIONAL VE PENAROL İLE GÖRÜŞTÜM"
"Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim; Penarol, Nacional veya Wanderers. Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel altı ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

"URUGUAY ŞAMPİYONU OLMAK İSTERİM"

Ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım, olmak isterim." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!

"YAVAŞ YAVAŞ SONA GELİYORUZ"

Konyaspor maçı sonrası veda konuşması yapan tecrübeli eldiven, "Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe, şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. ADımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç... Yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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