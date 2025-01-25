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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu: Güzel transfer oldu

Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu: Güzel transfer oldu

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Ahmed Kutucu hakkında da konuşan Buruk, yıldız isimden övgüyle bahsetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 19:54
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Okan Buruk'tan Ahmed Kutucu yorumu: Güzel transfer oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Park'ta Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yeni transfer Ahmed Kutucu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Başarılı futbolcunun transferi için yönetime teşekkür eden Buruk şunları kaydetti:

"Ahmed Kutucu hayırlı olsun. Ligin formda oyuncularından biri. Onun bize katılması, kadroda olması bizim için değerli. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum, bu maça yetiştirdiler. Bugün onu kullanabiliriz. Kanat, forvet, ikinci forvet, Schalke'de sekiz bile oynadı. Formda oyuncu. Çok çabuk adapte oldu. İçeride arkadaşları var. Güzel transfer oldu. Sara da kadroda. Bugün de kadroya aldık. Oyunun gidişatına göre kullanmak istiyoruz. Son maça göre sayımız yüksek. Bir önceki maça göre dört tane artımız var. Oyuna hamle yapmak için çok önemli olacak."

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